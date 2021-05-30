Во Франции стреляли в полицейских. Началась спецоперация по захвату вооруженного

Во французской коммуне Ле Ларден-Сен-Лазар мужчина стрелял в полицейских. Началась спецоперация по поимке вооруженного.
Об этом сообщает BFMTV.
В ночь на воскресенье полиция получила сигнал о бытовом конфликте: бывший партнер женщины напал на ее нового спутника. Когда полицейские приехали на место происшествия, подозреваемый открыл стрельбу и сбежал.
На поиски мужчины брошены более двухсот человек, окрестности патрулируют два вертолета. Власти призывают местных жителей не покидать дома, так как спецоперация продолжается.
Напомним, ранее в Огайо произошла стрельба в одном из баров, в результате чего погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
Кроме того, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.
Добавим, что в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.