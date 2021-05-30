Во Франции стреляли в полицейских. Началась спецоперация по захвату вооруженного

Во французской коммуне Ле Ларден-Сен-Лазар мужчина стрелял в полицейских. Началась спецоперация по поимке вооруженного.

В ночь на воскресенье полиция получила сигнал о бытовом конфликте: бывший партнер женщины напал на ее нового спутника. Когда полицейские приехали на место происшествия, подозреваемый открыл стрельбу и сбежал.

На поиски мужчины брошены более двухсот человек, окрестности патрулируют два вертолета. Власти призывают местных жителей не покидать дома, так как спецоперация продолжается.