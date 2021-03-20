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Во Франции стадион Stade de France преобразуют в центр вакцинации

Автор: Андрей Козловский

Власти французского департамента Сена - Сен-Дени преобразуют стадион Stade de France в крупный центр вакцинации от коронавируса. Он должен начать свою работу уже в начале апреля.

Об этом сообщает Le Parisien.

По сведениям, полученным от руководства расположенного к северу от Парижа департамента, в новом центре вакцинации планируют прививать несколько тысяч местных жителей в неделю. Также там смогут вакцинироваться и проживающие в других департаментах столичного региона Иль-де-Франс французы.

"Столь массовая вакцинация должна позволить снизить давление на больницы, куда будет поступать меньше заболевших", - сказал глава департамента Сена - Сен-Дени Стефан Труссель.

Отмечается, что это не первый переоборудованный спортивный комплекс в стране - центр вакцинации, хотя и меньших масштабов, был недавно открыт на стадионе "Велодром" в Марселе. Под него выделены помещения, расположенные под одной из трибун.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации из региона Иль-де-Франс, началась эвакуация больных COVID-19 в другие департаменты страны. В Бордо эвакуированы несколько десятков пациентов.

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