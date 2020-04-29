Во Франции снижается количество госпитализированных больных COVID-19

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Вчера госпитализировали на 650 человек меньше, чем за предыдущие сутки

Во Франции продолжает уменьшаться количество госпитализированных больных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным французского Министерства здравоохранения, за последние сутки в больницы были доставлены 1070 больных коронавирусом, что на 650 меньше, чем было накануне. В целом по состоянию на сегодня в больницах Франции находятся 26 834 пациента с COVID-19.

Отмечается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 4 207 тяжелобольных пациентов, что на 180 меньше, чем днем ранее. За последние сутки в реанимацию попало 110 больных коронавирусом пациентов.

Кроме того, с начала вспышки коронавируса во Франции в больницы были госпитализированы 90 753 пациента, а более 15,5 тысячи больных попали в реанимацию.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции с 11 мая начнут послаблять карантинные меры, введенные из-за вспышки коронавируса. Планируют ослабить ограничения на передвижения граждан, а также разрешить открытие детских садов и начальных школ.

Также РБК-Украина писало, что во Франции за минувшие сутки умерли 437 пациентов с коронавирусом. Накануне было зафиксировано 242 летальных случая, а днем ранее 369. Это свидетельствует о росте количества смертей, связанных с коронавирусом во Франции.