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Во Франции со следующей недели начнут продавать тесты на коронавирус для жителей

Новина українською → Париж, Воскресенье 14 марта 2021 17:33
Во Франции со следующей недели начнут продавать тесты на коронавирус для жителей Фото: домашний тест на коронавирус (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции со следующей недели будут продавать тесты для самостоятельного определения наличия коронавируса в организме. Их можно будет приобрести в аптеках и супермаркетах.

Об этом заявил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, сообщает BFMTV.

Он отметил, что при этом главной сложность будет отследить цепочку контактов людей, чьи тесты оказались положительными. Должно быть оповещение и обнародование результатов, поскольку в обратном случае будут плохие последствия ситуации.

Напомним, в конце февраля в Германии правительство согласовало использование экспресс-тестов на коронавирус в домашних условиях. Это позволит в итоге скорее выйти из локдауна.

Также сообщалось, что в половине из 20 областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта вводятся новые ограничение из-за коронавируса, которые будут действовать до 6 апреля.

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