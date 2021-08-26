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Во Франции с сентября начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины людей старше 65 лет

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Париж, Четверг 26 августа 2021 15:35
Во Франции с сентября начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины людей старше 65 лет Фото: Франция начнет прививать третьей дозой вакцины людей старше 65 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Франции планируют с середины сентября начать вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 65 лет. Также они пояснили, почему не будут делать прививки против коронавируса детям до 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью радиостанции RTL премьер-министра страны Жана Кастекса.

"С 12 по 13 сентября мы начнем вакцинацию в домах престарелых. Все люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями также могут записаться на прием для получения третьей дозы", - сказал премьер, отвечая на вопрос о необходимости третьей дозы вакцины.

Кастекс также пояснил, что детям до 12 лет пока не будут делать прививки против коронавируса. "Научное сообщество рекомендует этого не делать", - добавил он.

При этом, пояснил премьер, маски в обязательном порядке будут носить и в классах, и на детских площадках.

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Франция Коронавирус Вакцинация
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