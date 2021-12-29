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Во Франции рекордное количество случаев COVID. Ежесекундно обнаруживают двух больных

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции 29 декабря впервые с начала пандемии более 200 тысяч новых заражений коронавирусом. Ежесекундно в стране регистрируют двух заболевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство здравоохранения Франции зафиксировало 208 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за последние 24 часа. Как сообщил глава ведомства Ольиве Веран, - это национальный и европейский рекорд.

Веран также отметил, что каждую секунду у двух французов выявляют положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, во вторник, 28 декабря, во Франции сообщали о новом максимуме почти в 180 тысяч новых случаях.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения на 28 декабря, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн, скончались от последствий инфекции более 5,4 млн человек.

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