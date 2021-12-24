Во Франции рекомендовали сократить интервал перед бустерной прививкой из-за "Омикрона"

Рекомендацию выпустили в связи с рождественским периодом, когда во Франции участились случаи заболевания, вызванные "Омикроном", который распространяется быстрее, чем любой другой вариант, наблюдавшийся до сих пор.

Управление здравоохранения также рекомендовало расширить программу вакцинации, включив в нее подростков, которые считаются находящимися в группе риска, через несколько дней после того, как Франция открыла программу вакцинации для детей в возрасте пяти лет и старше.

Основанием для сокращения срока бустерной вакцинации до трех месяцев стали результаты исследований, согласно которым вакцины эффективны на 80% в течение одного-двух месяцев против несерьезных симптоматических форм варианта "Омикрон".

Через четыре месяца после вакцинации вакциной Pfizer эффективность падает до 34%, но через две недели после введения дополнительной дозы эффективность возрастает до 75%.