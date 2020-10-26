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Во Франции рассматривают ужесточение карантина

Автор: Роман Тверденко

Во Франции рассматривают возможность ужесточения карантина на фоне продолжения роста заболеваемости коронавирусом. Среди новых мер может быть увеличения срока комендатского часа.

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Об этом сообщает Reuters.

Правительство уже ввело различные меры, среди которых комендантский час с 23 до 6:00, но после ужесточения карантина ежедневный рост количества новых случаев продолжился.

Среди новых мер, которые могут быть введены, рассматриваются перенос начала комендантского часа на вечернее время, запрет на выход из дома в выходные, кроме необходимых поездок, а также закрытие незначительных магазинов.

Проект новых ограничений будет представлен на этой неделе президенту Эммануюэлю Макрону.

Сегодня также стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин. В случае его введения в Германии будет запрещена работа баров и ресторанов.

Напомним, в воскресенье Франция зарегистрировала рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. До этого были зафиксированы 45 422 случая заражения в суботу.

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