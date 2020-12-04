Во Франции проверят 76 мечетей после терактов

Фото: поилция во Франции (Getty Images)

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в стране проверят 76 мечетей и мест для молитвы после недавней серии нападений исламистов. Он назвал эту проверку "масштабной и беспрецедентной акцией".

Об этом Жеральд Дарманен сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, во время этой акции мечети будут проверены и закрыты, где это необходимо. Под усиленный контроль будут взяты 16 мечетей и мест для молитвы в Париже и еще 60 мечетей в различных французских регионах.

При этом Дарманен подчеркнул, что речь не идет об "общей радикализации" французских мусульман.

"Почти все мусульмане Франции уважают законы республики", - сказал он.

Кроме того, Дарманен добавил, что 76 подозрительных мечетей - это только незначительная часть из всего около 2600 мечетей во Франции. Страна имеет наибольшее сообщество мусульман в Европе, где, по оценкам, их насчитывается пять миллионов.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.

Также мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви. Он считает, нападение с ножом возле церкви террористическим актом.