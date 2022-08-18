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Во Франции прогнозируют новую волну COVID-19: когда ожидают

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Четверг 18 августа 2022 02:47
Во Франции прогнозируют новую волну COVID-19: когда ожидают Фото: во Франции прогнозируют новую волну COVID-19 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во Франции считают, что осенью следует ожидать осложнения ситуации с COVID-19. Пик пандемии прогнозируют на начало учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президенты французского Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья, профессора иммунологии Брижит Отран, обнародованную BFMTV.

"Наиболее вероятный сценарий - пик эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым вариантом или с возвращением холодов? Мы не прорицатели, но почти точно будет волна осенью", - сказала она.

Отран пояснила, что это вовсе не означает увеличения смертей или серьезности болезни, поскольку еще есть "рычаги активации" для борьбы с вирусом, в частности, в стране еще остается очень много невакцинированных или неревакцинированных людей.

К слову, по последним сводным данным, по меньшей мере 79,6% французов получили все необходимые дозы. Однако нынешние темпы вакцинации являются слишком медленными.

Напомним, смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за последние четыре недели количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%.

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