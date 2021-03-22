Во Франции призвали власти заказать российскую COVID-вакцину

Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала французские власти заказать российскую и китайскую вакцины против коронавируса. Она считает что это можно сделать не дожидаясь решения Европейского союза.

"Мы могли бы уже сейчас заказать российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину, не дожидаясь решения Европейского союза", - сказала Ле Пен.

Она также считает, что выход из кризиса замедляют недостаточные темпы вакцинации.

"С такими темпами нам не удастся достигнуть коллективного иммунитета ни весной, ни летом, ни даже осенью... Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни", - добавила политик.