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Во Франции предупредили о риске возобновления эпидемии COVID

Автор: Валерия Полищук

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране растет. Поэтому нельзя исключать того, что во Франции возобновится эпидемия вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNews.

"Текущая динамика подтверждает, что нельзя исключать риск возобновления настоящей эпидемии. Уровень заболеваемости растет во всех регионах и возрастных группах", - заявил Атталь.

При том он подчеркнул, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса.

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