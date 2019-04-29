ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции предотвратили теракт против полицейских

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 16:58
Во Франции предотвратили теракт против полицейских
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Один из подозреваемых несовершеннолетний

Во Франции полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в организации теракта против правоохранителей. Об этом заявили в прокуратуре Парижа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал LCI.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке приобрести оружие.

Теракт, вероятно, должны были совершить в "ближайшее время".

Один из задержанных - несовершеннолетний, который уже был осужден за действия, квалифицируемые как террористический преступный сговор.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали привлечь к суду 14 человек, подозреваемых в атаке на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года.

Также сообщалось, что во Франции задержали пять человек по делу о стрельбе на рождественском ярмарке в Страсбурге 11 декабря.

В Украине 20 тысяч полицейских продолжают нести службу в усиленном режиме Во Франции во время протеста "желтых жилетов" пострадали люди
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ФранцияполицияЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь