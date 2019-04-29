Во Франции предотвратили теракт против полицейских

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Один из подозреваемых несовершеннолетний

Во Франции полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в организации теракта против правоохранителей. Об этом заявили в прокуратуре Парижа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал LCI.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке приобрести оружие.

Теракт, вероятно, должны были совершить в "ближайшее время".

Один из задержанных - несовершеннолетний, который уже был осужден за действия, квалифицируемые как террористический преступный сговор.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали привлечь к суду 14 человек, подозреваемых в атаке на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года.

Также сообщалось, что во Франции задержали пять человек по делу о стрельбе на рождественском ярмарке в Страсбурге 11 декабря.