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Во Франции более половины населения привили от COVID

Автор: Мария Кучерявец

Первую дозу вакцины от коронавируса во Франции получили 40 миллионов граждан. Это почти 60% населения всей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

"40 миллионов французов получили хотя бы одну дозу вакцины, что составляет около 60% населения страны", - написал Макрон.

По его словам, только за последние 15 дней от COVID-19 было привито 4 миллиона французов.

Напомним, недавно в правительстве Франции заявили о начале четвертой волны коронавируса на территории страны: количество случаев заражений на COVID-19 увеличилось вдвое.

После чего правительство одобрило проект закона, который предусматривает обязательную вакцинацию медработников и введение санитарного пропуска для заведений питания, торговых центров, театров и музеев.

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Франция