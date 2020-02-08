Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

По ее словам, э

Также отменяется, что среди заболевших один гражданин Великобритании.

На сегодня во Франции подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 8 февраля число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек. При этом подтверждены 34 546 случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

Добавим, что в китайском городе Ухане, который является эпицентром вспышки нового коронавируса, умерли первые граждане других стран. Отмечается, что в больнице умер 6-летний ребенок, гражданин Соединенных Штатов, а также гражданин Японии.