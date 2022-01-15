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Во Франции одобрили вакцину от COVID компании Novavax

Автор: Артур Родивилов

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал для применения в рамках кампании вакцинации населения от коронавируса препарат Nuvaxovid. Его производит американская компания Novavax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

"Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счет появления пятой вакцины - Nuvaxovid. Она разработана по классической технологии (адъювантная белковая вакцина) и может быть использована в качестве средства первичной вакцинации.

Уточняется, что данный препарат может быть также использован в качестве второй дозы для тех, кто сделал первую прививку одним из четырех других разрешенных препаратов. В то же время регулятор не рекомендует использовать Nuvaxovid для ревакцинации, поскольку еще мало данных об использовании этого препарата и нет необходимого разрешения от EMA.

Кроме того, комитет разрешил использовать препарат компании Janssen для ревакцинации населения.

Первичная вакцинация с его применением теперь требует введения двух доз, а не одной, как раньше. При этом несколько раз HAS подчеркивает, что санитарные власти Франции все равно считают наиболее эффективными препараты на основе технологии матричной РНК, а именно вакцины Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech и Spikevax американской компании Moderna.

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