Во Франции одобрили COVID-прививки для детей 5-11 лет: какой вакциной

"Регулятор здравоохранения Франции Haute Autorite de Sante (HAS) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

По информации представителей HAS, вакцина показала "высокую эффективность среди детей".

"HAS предлагает всем родителям, которые планируют это сделать, привить своих детей в возрасте от 5 до 11 лет", - заявил регулятор.

Отметим, на прошлой неделе Франция начала вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет с хроническими заболеваниями.