Во Франции одобрили COVID-прививки для детей 5-11 лет: какой вакциной

Во Франции регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививке препаратом Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Регулятор здравоохранения Франции Haute Autorite de Sante (HAS) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.
По информации представителей HAS, вакцина показала "высокую эффективность среди детей".
"HAS предлагает всем родителям, которые планируют это сделать, привить своих детей в возрасте от 5 до 11 лет", - заявил регулятор.
Отметим, на прошлой неделе Франция начала вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет с хроническими заболеваниями.
Напомним, во Франции шестеро детей получили передозировку вакцины от коронавируса Pfizer. Стало известно об их самочувствии.
Добавим, недавно компания Pfizer-BioNTech заявила о неуспешных результатах испытания малой дозы вакцины на детях от 2 до 5 лет. Препарат не вызывал у них сильного иммунного ответа.