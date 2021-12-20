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Во Франции одобрили COVID-прививки для детей 5-11 лет: какой вакциной

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Париж, Понедельник 20 декабря 2021 21:31
Во Франции одобрили COVID-прививки для детей 5-11 лет: какой вакциной Фото: во Франции одобрили COVID-прививки для детей 5-11 лет (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Во Франции регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививке препаратом Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Регулятор здравоохранения Франции Haute Autorite de Sante (HAS) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

По информации представителей HAS, вакцина показала "высокую эффективность среди детей".

"HAS предлагает всем родителям, которые планируют это сделать, привить своих детей в возрасте от 5 до 11 лет", - заявил регулятор.

Отметим, на прошлой неделе Франция начала вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет с хроническими заболеваниями.

Напомним, во Франции шестеро детей получили передозировку вакцины от коронавируса Pfizer. Стало известно об их самочувствии.

Добавим, недавно компания Pfizer-BioNTech заявила о неуспешных результатах испытания малой дозы вакцины на детях от 2 до 5 лет. Препарат не вызывал у них сильного иммунного ответа.

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Франция Вакцина от коронавируса
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