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Во Франции объяснили, как будут наказывать за отказ от обязательной вакцинации

Автор: Артур Родивилов

Во Франции медицинские работники, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать. Они также не будут получать зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что все медики страны должны пройти обязательную вакцинацию.

Как объяснил Макрон, это нужно для того, чтобы увеличить количество вакцинированных на фоне приближения новой волны коронавируса.

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса вводят и другие страны. Так, например, Мальта закрыла границы для невакцинированных.

Отметим, власти Фиджи объявили о планах сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для сотрудников государственного и частного секторов.

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