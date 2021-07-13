Во Франции объяснили, как будут наказывать за отказ от обязательной вакцинации

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что все медики страны должны пройти обязательную вакцинацию.

Как объяснил Макрон, это нужно для того, чтобы увеличить количество вакцинированных на фоне приближения новой волны коронавируса.

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.