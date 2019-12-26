Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (GettyImages)

Среди раненных 14-летний мальчик

Во французском городе Безансон произошла стрельба, в результате которой ранения получили трое человек, среди них есть подросток. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на francebleu.

На месте стрельбы полиция нашла 15 гильз. Сообщается, что стрелки были в масках. По разным данным их было трое или четверо, они успели скрыться.

Также свидетели сказали, что эти неизвестные направили автоматы на двух человек, которые в результате получили ранения. Один, 34 года, был ранен в грудь несколько раз, и жизнь находится под угрозой. Второй, 31 год, получил ранение в бедро и его жизни ничто не угрожает. Они оба госпитализированы в больницу Безансона. Также пуля задела 14-летнего мальчика.

На месте стрельбы, кроме гильз, полиция также обнаружила гранату под машиной, которая находилась рядом. Саперы ее обезвредили.

Напомним, в Соединенных Штатах произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.