Во Франции назвали "неразумным" утверждение, что вакцина от COVID-19 появится в 2020

Во Министерстве исследований и инноваций Франции назвали "неразумным" утверждение, что вакцина от вируса COVID-19 появится в 2020 году. Называются сроки в 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы этого ведомства Фредерики Видаль телеканалу Europe 1.

"Исследования вакцины обычно занимают несколько лет. Лаборатории и исследователи говорят нам, что ускорение, наблюдаемое в клинических испытаниях, дает надежду на вакцину в течение 18 месяцев", - сказала Видаль.

Поэтому в лучшем случае вакцина появится до осени 2021 года.

"Неразумно думать, что мы можем идти быстрее и угрожать безопасности людей. Это невозможно", - предупредила министр.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разработку вакцины завершат в 2020 году, несмотря на скептические заявления ученых. При этом ранее он не был уверен, что вакцину сделают в такие сроки.

Ранее глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что не стоит ожидать появления вакцины от коронавируса в 2020 году. Кавалери отметил, что она по оптимистическому сценарию будет готова в 2021 году.

РБК-Украина также писало, что на данный момент в США ведется разработка 8 потенциальных вакцин от коронавируса. При этом, по словам ведущего эпидемиолога США, лишь одна вакцина уже проходит клинические испытания.