UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции начнут вакцинировать от COVID подростков

Автор: Даша Харченко

С 15 июня во Франции начнут предлагать прививаться от COVID-19 молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет. Во Франции половина взрослого населения получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон напомнил, что половина взрослого населения Франции сейчас получили по крайней мере одну прививку.

Отмечается, что решение о вакцинации подростков приняли, когда в нескольких странах обсуждается вопрос, следует прежде всего зарезервировать дозы для взрослых, которые более уязвимы к вирусу, или начать вакцинацию молодежи, чтобы как можно скорее защитить большую часть населения.

До этого французские власти объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков.

Напомним, французские власти заявляют, что ситуация с распространением COVID - 19 в стране остается умеренным.

Напомним, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от 19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки были сделаны 11 млн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаВакцина от коронавирусавакцинацияКоронавирусФранция