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Во Франции начнут вакцинировать от COVID подростков

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Франция, Четверг 03 июня 2021 05:22
Во Франции начнут вакцинировать от COVID подростков Фото: половина взрослого населения Франции сейчас получили по крайней мере одну прививку. (Chesnot/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

С 15 июня во Франции начнут предлагать прививаться от COVID-19 молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет. Во Франции половина взрослого населения получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон напомнил, что половина взрослого населения Франции сейчас получили по крайней мере одну прививку.

Отмечается, что решение о вакцинации подростков приняли, когда в нескольких странах обсуждается вопрос, следует прежде всего зарезервировать дозы для взрослых, которые более уязвимы к вирусу, или начать вакцинацию молодежи, чтобы как можно скорее защитить большую часть населения.

До этого французские власти объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков.

Напомним, французские власти заявляют, что ситуация с распространением COVID - 19 в стране остается умеренным.

Напомним, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от 19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки были сделаны 11 млн.

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