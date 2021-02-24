UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции начинаются испытания новой COVID-вакцины

Автор: РБК-Украина

Во Франции компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от COVID-19. Препарат получил название Xav-19.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено на базе 40 больниц Франции при координации университетского госпиталя Нанта.

Препарат будет опробован на 400 добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Препарат основан на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Это видоизмененные, глико-инженерные гуманизированные антитела.

Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.

В случае, если это будет достигнуто, Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины. Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca.

Кроме того, ранее издание Reuters сообщило, что у AstraZeneca появились проблемы с поставками вакцины от коронавируса в ЕС.

Также сообщалось, что Словакия попросит страны ЕС поделиться излишками COVID-вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Франциявакцина от коронавируса
Читайте также
COVID-вакцину сегодня доставят в большинство регионов Украины, кроме двух
COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на шаг ближе к одобрению в США
Прогноз погоды