Во Франции начинаются испытания новой COVID-вакцины

Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено на базе 40 больниц Франции при координации университетского госпиталя Нанта.

Препарат будет опробован на 400 добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Препарат основан на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Это видоизмененные, глико-инженерные гуманизированные антитела.

Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.

В случае, если это будет достигнуто, Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины. Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу.