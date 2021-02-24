ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Франции начинаются испытания новой COVID-вакцины

Новина українською → Париж, Среда 24 февраля 2021 20:14
Во Франции начинаются испытания новой COVID-вакцины
Автор: РБК-Украина

Во Франции компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от COVID-19. Препарат получил название Xav-19.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено на базе 40 больниц Франции при координации университетского госпиталя Нанта.

Препарат будет опробован на 400 добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Препарат основан на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Это видоизмененные, глико-инженерные гуманизированные антитела.

Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.

В случае, если это будет достигнуто, Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины. Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca.

Кроме того, ранее издание Reuters сообщило, что у AstraZeneca появились проблемы с поставками вакцины от коронавируса в ЕС.

Также сообщалось, что Словакия попросит страны ЕС поделиться излишками COVID-вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция вакцина от коронавируса
NEWS
"УЗ" остановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область из-за карантина
"УЗ" остановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область из-за карантина
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой