Во Франции начали вакцинировать третьей дозой людей старше 65 лет

Общенациональная кампания по вакцинации третьей дозой вакцины начнется 12 сентября в домах престарелых Франции.

В целом, по данным Министерства здравоохранения, 18 млн человек имеют право на получение дополнительной прививки. Люди, получившие вторую прививку вакциной Pfizer или Moderna не менее шести месяцев назад, могут получить ревакцинацию, а те, кто получил однократную дозу вакцины Johnson & Johnson, могут получить ревакцинацию Pfizer или Moderna не менее чем через четыре недели после вакцинации.

Расширить кампанию по ревакцинации во Франции решили после того, как Министерство здравоохранения заявило, что исследования предполагают, что эффективность вакцин снижается, особенно при заражении "Дельта" штаммом. При этом со временем больше всего страдают пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.

Правительство еще не решило, следует ли распространить кампанию по ревакцинации на все население, 65,6% которого полностью вакцинировано.