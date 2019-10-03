ru
ua

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

Новости » Происшествия   

Правоохранители застрелили нападавшего

В Париже (Франция) мужчина с ножом напал на полицейских, трое человек ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что мужчина пытался проникнуть штаб-квартиру полиции в историческом центре Парижа. Нападавшего застрелил полицейский, один из пострадавших в нападении.

Напомним, 2 октября в Париже несколько тысяч сотрудников полиции вышли на демонстрацию с требованием поднятия зарплат и протестуя против увеличения суицидов среди правоохранителей. Участие в демонстрации взяли около 27 тысяч правоохранителей.

Отмечается, что с начала акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции полиция находится под давлением, так как демонстрации сопровождались столкновениями, актами насилия и вандализма. С начала 2019 года в стране зафиксированы 50 случаев суицида полицейских.

Также сообщалось, что 1 сентября в пригороде французского города Леон мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб 19-летний мужчина и были ранены еще 8 человек. Правоохранители задержали подозреваемого злоумышленника и поместили его под стражу.

Также РБК-Украина сообщало, что в Финляндии в торговом центре города Куопио произошло вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, еще девять получили ранения.

Инцидент произошел 1 октября в колледже Savo, который находится в торговом центре Herman. По словам очевидцев, мужчина вооруженный кинжалом напал на людей. Для задержания нападавшего полиция применила оружие.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера"
Читать все новости