Во Франции мужчина с мечом набросился на полицейских

Фото: полиция Франции (flickr Police Nationale)

Во французском Нанте мужчина с мечом напал на полицейских. В результате один из правоохранителей был ранен.

Об этом пишет местное издание Le Figaro.

Сообщается, что инцидент произошел еще в субботу, 30 января, однако французские СМИ пишут о нем только сегодня. По их данным, на место инцидента вызвали полицейский патруль. В сообщении говорилось, что агрессивный мужчина устроил дебош из-за семейного конфликта.

На месте полицейские увидели, что у мужчины меч, похожий на средневековый.

"Мужчина бросился на полицейских. Им пришлось разоружить его", - отметили в полиции.

При задержании один из правоохранителей получил порезы ноги, ему пришлось наложить 10 швов. Нападавший был пьян и под воздействием наркотиков, его задержали.

Фото: изъятый меч (twitter.com/PoliceNat44/status)

Напомним, ранее в Брюсселе вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро. В результате нападения ранены несколько человек.

В декабре 2020 года в пригороде Парижа мужчина серьезно ранил ножом трех человек.