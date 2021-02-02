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Во Франции мужчина с мечом набросился на полицейских

Нант, Вторник 02 февраля 2021 16:15
Во Франции мужчина с мечом набросился на полицейских
Фото: полиция Франции (flickr Police Nationale)
Автор: РБК-Украина

Во французском Нанте мужчина с мечом напал на полицейских. В результате один из правоохранителей был ранен.

Об этом пишет местное издание Le Figaro.

Сообщается, что инцидент произошел еще в субботу, 30 января, однако французские СМИ пишут о нем только сегодня. По их данным, на место инцидента вызвали полицейский патруль. В сообщении говорилось, что агрессивный мужчина устроил дебош из-за семейного конфликта.

На месте полицейские увидели, что у мужчины меч, похожий на средневековый.

"Мужчина бросился на полицейских. Им пришлось разоружить его", - отметили в полиции.

При задержании один из правоохранителей получил порезы ноги, ему пришлось наложить 10 швов. Нападавший был пьян и под воздействием наркотиков, его задержали.

Во Франции мужчина с мечом набросился на полицейских

Фото: изъятый меч (twitter.com/PoliceNat44/status)

Напомним, ранее в Брюсселе вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро. В результате нападения ранены несколько человек.

В декабре 2020 года в пригороде Парижа мужчина серьезно ранил ножом трех человек.

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