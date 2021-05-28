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Во Франции могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых групп населения

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Франция, Пятница 28 мая 2021 09:34
Во Франции могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых групп населения Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Франции Эммануэль Марон не исключил, что для некоторых групп французского населения вакцинация от коронавируса может быть обязательной. Он добавил, что сейчас рассматриваются все варианты.

Об этом сообщает BFM TV.

"Все двери открыты", - заявил Макрон, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее обязательной вакцинации от коронавируса для представителей определенных профессий.

Напомним, с 31 мая во Франции начнут массовую вакцинацию от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет.

До этого французские власти объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час полностью отменят 30 июня.

В частности, с 19 мая во Франции открылись летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час теперь начинается позже - с 21:00.

Также сообщалось, что во Франции хотят сохранить запрет на въезд иностранцам не из стран Евросоюз.

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