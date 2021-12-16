Во Франции могут ввести обязательную COVID-вакцинацию

На вопрос, может ли вакцинация от COVID-19 стать обязательной во Франции, Макрон сказал: "Эта гипотеза существует".

Но он добавил, что на практике Франция почти не достигла цели. По словам Макрона, почти 90% людей во Франции, имеющих право вакцинироваться, уже прошли вакцинацию.

Однако Макрон он призвал тех, кто еще не делал укол, сделать это.

Отмечается, что для детей от 5 до 11 лет вакцинация желательна, но "это будет зависеть от родителей".

Макрон отказался исключить введение новых ограничений на Рождество, заявив, что "всегда следует проявлять осторожность в таких вопросах". Он также сказал, что ожидает, что больницы будут испытывать большую нагрузку в праздничные дни из-за большого количества случаев COVID-19.

Источник Reuters в правительстве Франции сообщил, что Франция рассматривает возможность введения обязательных тестов ПЦР для всех путешественников, въезжающих в страну из Британии, где растет количество инфекций, связанных с вариантом Omicron.