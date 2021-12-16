UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Франции могут ввести обязательную COVID-вакцинацию

Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной во Франции. Однако пока это не приоритет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос, может ли вакцинация от COVID-19 стать обязательной во Франции, Макрон сказал: "Эта гипотеза существует".

Но он добавил, что на практике Франция почти не достигла цели. По словам Макрона, почти 90% людей во Франции, имеющих право вакцинироваться, уже прошли вакцинацию.

Однако Макрон он призвал тех, кто еще не делал укол, сделать это.

Отмечается, что для детей от 5 до 11 лет вакцинация желательна, но "это будет зависеть от родителей".

Макрон отказался исключить введение новых ограничений на Рождество, заявив, что "всегда следует проявлять осторожность в таких вопросах". Он также сказал, что ожидает, что больницы будут испытывать большую нагрузку в праздничные дни из-за большого количества случаев COVID-19.

Источник Reuters в правительстве Франции сообщил, что Франция рассматривает возможность введения обязательных тестов ПЦР для всех путешественников, въезжающих в страну из Британии, где растет количество инфекций, связанных с вариантом Omicron.

Напомним, Франция вводит бустерные дозы вакцины от коронавируса для всех взрослых в связи с новым всплеском заболеваемости в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус