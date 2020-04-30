Во Франции от коронавируса умерли уже более 24 тыс. человек

Во Франции количество летальных случаев от коронавирусной инфекции превысило 24 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, от начала пандемии в стране количество смертей от коронавируса составляет 24 087, из них 427 скончались за минувшие сутки, что больше, чем накануне - 367. Кроме того, в больницах и учреждениях опеки умерли 15 053 и 9 034 человек соответственно.

Больницы Франции за прошедшие сутки приняли 1 070 новых пациентов, однако количество выписок превысила эту цифру и сейчас число тех, кто выздоровел, превышает число госпитализированных на 650. На сегодня 4 207 пациентов находятся в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры, введенные из-за вспышки коронавируса. Планируют ослабить ограничения на передвижения граждан, а также разрешить открытие детских садов и начальных школ.

РБК-Украина ранее сообщало, что от коронавируса излечились более 1 млн людей во всем мире. Больше всего тех, кто вылечился, зарегистрировано в США - 147 тыс.