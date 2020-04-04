Во Франции от коронавируса умер украинец

Гражданин Украины умер во Франции в результате осложнений, которые повлекла коронавирусная инфекция. Об этом сообщил руководитель консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко, передает "Укринформ".

Отмечается, что положительный тест на наличие COVID-19 в украинца подтвердился уже после его смерти. Уроженцу Тернопольской области было 38 лет.

"Сейчас решается вопрос о репатриации тела домой", - указано в сообщении.

Во Франции в настоящее время (по состоянию на вечер 3 апреля 2020) зафиксировано 64 тысячи 338 случаев заражения коронавирусом. Число новых больных за сутки - 5 тыс. 233 человека. За все время во Франции умерли 6 507 человек.

Напомним, по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Украине превысило 1 тысячу. Только за последние сутки подтвердили 130 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, количество летальных случаев, связаных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новых смерти от коронавируса.