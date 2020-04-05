Во Франции инфицированным COVID-19 будут переливать плазму крови выздоровевших

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Клинические испытания начнутся 7 апреля

Во Франции с 7 апреля намерены начать клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Указано, что плазму примут в 200 пациентов, которые вылечились не менее 14 дней назад. Результаты исследования можно будет оценить через 2-3 недели.

"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от пациентов с COVID-19, которые выздоровели, имеющих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - пишет издание.

Отмечается, что переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

По состоянию на сейчас во Франции от коронавируса излечилось уже 15574 человека.

Напомним, 3 апреля сообщалось, что число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло сразу на 1355. Отмечалось, что из-за коронавируса умерли 884 людей в домах престарелых и других учреждениях ухода за пожилыми людьми. Также во Франции от коронавируса умер 471 человек.

Как писало РБК-Украина, во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 инфицированных.