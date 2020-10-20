Во Франции хотят закрыть мечеть, руководитель которой осуждал убитого учителя

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен требует временного закрытия мечети, имам которой осудил действия учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и был убит после этого чеченцем. Глава ведомства также добавил, что после этого инцидента нужно делать выводы.

Об этом Le Figaro.

Речь идет о руководителе мечети в городе Пантен в Сен-Сан-Дени, недалеко от Парижа. Соответствующее видео с осуждениями он обнародовал на своей Facebook-странице.

"Я попросил префекта Сен-Сан-Дени закрыть мечеть в Пантене, потому что ее руководитель обнародовал сообщение, в котором говорит, что учителю следовало бы пригрозить, и указал адрес колледжа", - сказал Дарманен.

Он также добавил, что сегодня вечером префект подпишет указ о запрете. Если судебная власть подтвердит его, мечеть прекратит работу на 6 месяцев.

Напомним, убили учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорион. Нападающим был 18-летний чеченец, который родился в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.

Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Также РБК-Украина сообщало, что французская полиция провела массовые обыски у предполагаемых сторонников исламского радикализма.