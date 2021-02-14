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Во Франции готовятся к росту госпитализаций из-за более заразных форм COVID

Автор: Роман Тверденко

Правительство Франции решило готовить больницы по стране к возможному наплыву пациентов с коронавирусом. Власти опасаются роста заражений более заразными видами болезни.

Об этом сообщает издание Le Journal Du Dimanche.

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По данным газеты, министр здравоохранения Франции Оливье Веран попросил центры здравоохранения и больницы во всех регионах готовиться и работать в случае необходимости в кризисном режиме с четверга, 18 февраля.

Этот шаг будет повторением действий, которые проделывались во Франции в марте и ноябре 2020 года. Тогда в стране начинались периоды общенационального локдауна, в больницах увеличивали количество мест для больных коронавирусом, откладывались несрочные операции и мобилизировали весь медицинский персонал.

Власти опасаются, что рост заболеваемости будет связан с распространением более заразных форм коронавируса, новых штаммов, которые широко начали распространятся в конце прошлого года. Среди самых известных - британский, южноафриканский, бразильский.

При этом, правительство пока отказывается от нового ужесточения ограничений и рассчитывает, что комендантский час с 18:00 ежедневно поможет сдержать уровень заболеваемости.

Ранее сообщалось, что во Франции врачи зафиксировали случай повторного заражения человека южноафриканским штаммом коронавируса. И второй период болезни прошел сложнее чем первый.

Кроме этого, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. У них осталась имунная память после болезни и им не нужна вторая доза.

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