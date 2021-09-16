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Во Франции допустили отмену COVID-паспортов: Макрон назвал условие

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Франция, Четверг 16 сентября 2021 19:42
Во Франции допустили отмену COVID-паспортов: Макрон назвал условие Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что в стране могут отменить COVID-паспорта для посещения заведений. По его словам, отмена паспортов состоится, когда во Франции улучшиться ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французский президент приветствовал результаты действия "санитарных пропусков", которые, по его словам, в условиях пандемии стали "инструментом управления, позволившим избежать закрытия" предприятий.

"Мы будем держать его в кармане, чтобы избежать закрытия повсюду, что является худшей вещью", - заявил Макрон.

Он добавил, что как только условия в области здравоохранения позволят, пропуска в некоторых регионах страны могут быть частично отменены.

"И это случится в не слишком отделенном будущем", - заявил Макрон.

При этом добавил, что готов пойти на этот шаг "там, где вирус практически не будет распространяться".

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Франция Карантин Эммануэль Макрон
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