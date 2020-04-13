Во Франции число жертв коронавируса превысило 14 тысяч

Во Франции от начала вспышки эпидемии коронавируса умерли 14 тысяч 393 человека, из них 310 больше - за последние сутки. Об этом передает BFM.TV.

Сообщается, что по состоянию на 12 апреля из госпитализированных 31 тыс. 826 пациентов - 6 845 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Это на 35 человек меньше сравнению с предыдущим днем.

Отмечается, что 34% госпитализированных пациентов в реанимации составляют менее 60 лет, а 94 человека в реанимации - менее 30 лет.

За все время 9 тыс. 253 человека скончались в больнице и 5 тыс. 140 человек - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Во Франции с начала эпидемии было подтверждено 95 тыс. 403 случая заболевания Covid-19.

Напомним, в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом скончались шестеро граждан Украины. Также за рубежом от коронавирусной инфекции лечится 171 украинец. Больше всего - в Италии, 121 гражданин.