Во Франции число умерших от коронавируса превысило 27 тыс. человек

В среду, 13 мая, во Франции число умерших от коронавируса превысило 27 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как говорится в заявлении министерства здравоохранения Франции, сегодня было зарегистрировано еще 83 случая смерти от коронавируса, в результате чего общее число смертей с первого марта в стране превысило 27 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции за сутки зафиксировали 708 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как днем ранее это число составляло 456. Также в стране наблюдается и рост числа летальных случаев - 328. Последний раз столько умерших регистрировали в середине марта, когда пандемия только набирала силы.

При этом в отделениях интенсивной терапии общее количество пациентов снизилось на 170 - до 2542 человек.

Также РБК-Украина писало, что во Франции 1,5 млн учеников вернулись на учебу после 2-месячного карантина. Уроки в первый день охватывали не математику или грамматику, а гигиену в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Отметим, 11 мая во Франции начался выход из жесткого карантина. В стране будет разрешено ездить на авто и гулять без специального разрешения; возобновится работа некоторых школ, магазинов; общественный транспорт станет ездить более интенсивно.