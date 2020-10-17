Во Франции чеченец убил учителя, показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда

Во Францци в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили.

Об этом сообщают Le Parisien и Le Figaro.

Инцидент произошел , полицейских вызвали на место свидетели нападения. Там они увидели обезглавленного учителя и неизвестного с кухонным ножом. Последний пытался убежать, но его застрелили.

По словам очевидцев, мужчина убил учителя с криком "Аллах Акбар".

Правоохранители не могли приблизиться к нападающему, поскольку у него был жилет со взрывчаткой.

По предварительным данным полиции, это родственник одного из учеников - гражданин Алжира 1972 года, - который возмутился тем, что учитель показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

К расследованию убийства привлекли Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции возбуждено дело по статьям "убийство в пределах террористической деятельности" и "террористическая преступная организация".

Позже Le Parisien сообщила, что учителя убил житель Москвы чеченского происхождения.

Российскому изданию Baza в консульстве России во Франции подтвердили, что нападавший - 18-летний чеченец из Москвы. У него был аккаунт в Twitter с ником "Чечен_270", который уже заблокирован.

Как пишет Actu17, нападавший успел выложить там фото убитого учителя и написать: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, который посмел унизить Мухаммеда".

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение, подчеркнув, что это - исламистский теракт.

Напомним, 25 сентября вблизи бывшего офиса газеты Charlie Hebdo в Париже мужчина с ножом напал на прохожих.

Прокуратура заявила, что нападение было совершено с террористической целью, тогда же стало известно о еще одном задержанном.

В результате нападения пострадали двое журналистов издания, редакция которого располагается вблизи бывшего здания Charlie Hebdo.