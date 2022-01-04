Во Франции и Британии рекорды по COVID-случаям с начала пандемии

В Великобритании за минувшие сутки подтвердили 218 724 новых случаев коронавируса, в то же время во Франции - 271 686. Это рекордные показатели по заболеваемости в странах с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Le Figaro .

Заболеваемость в Великобритании

В Великобритании также за прошлые сутки зафиксировали 48 смертей, связанных с COVID.

Данные по всей Великобритании были опубликованы после банковского праздника, когда только в Англии были опубликованы данные по смертям и случаям заболевания.

Сегодня впервые в Великобритании зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболевания COVID.

При этом 3 января в больнице находились 14 210 пациентов с COVID, включая 777 пациентов, которым требовалась искусственная вентиляция легких.

Заболеваемость во Франции

Во Франции продолжается резкий рост заболеваемости COVID-19.

За последние 24 часа было выявлено 271 686 новых случаев заболевания по сравнению с 67 461 днем ранее и 179 807 в прошлый вторник.

Кроме того, эпидемия продолжает прогрессировать в больнице, где в этот вторник госпитализировано 20 186 пациентов против 19 606 в понедельник, то есть 2881 новый пациент за 24 часа.

Эта тенденция подтверждается и в отделениях реанимации, куда поступают наиболее тяжелые формы заболевания: в общей сложности в этих отделениях во вторник лечилось 3665 пациентов, при этом за 24 часа поступило 460 человек, по сравнению с 3654 в предыдущий день.