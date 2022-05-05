Во Франции арестовали виллу российского олигарха Фридмана, - СМИ

На Лазурном берегу во Франции арестовали виллу еще одного подсанкционного российского олигарха. Особняк принадлежит семье основателя "Альфа-Банка" Михаила Фридмана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Nice-matin.
Отмечается, что вилла Копаб находится в курортном Сен-Тропе. Ее площадь составляет примерно 580 квадратных метров. Особняк имеет десять спален, сауну, турецкую баню, джакузи и вертолетную площадку.
По данным СМИ, аренда за трое суток в мае составляет около 18 тысяч евро. За месяц в курортный период прибыль от аренды могла составлять от 180 до 440 тысяч евро.
Напомним, в конце апреля Министерство финансов Франции арестовало три виллы, которые, вероятно, принадлежат российским олигархам.
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