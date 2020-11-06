Во Франции более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Во Франции в пятницу сообщили о более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за период пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

Рекорд обновился второй день подряд. В пятницу зафиксировали 60,5 тысяч случаев, а в четверг - 58 тысяч. Также за сутки зафиксированы 828 смертей.

Всего за время пандемии во Франции заражены 1,66 миллиона человек, почти 40 тысяч человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировано новое рекордное число заболевших COVID-19. За сутки заболели почти 38 тысяч человек.

Сегодня стало известно, что Франция вводит обязательный тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при посадке на авиарейс в страну. ПЦР-тест должны иметь все украинцы в возрасте от 11 лет, которые хотят полететь во Францию.

Также, кабинет министров Латвии и Совет по урегулированию кризисов решили объявить в стране чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.

Кроме этого, Словакия проведет второй раунд общенационального массового тестирования на коронавирус. Он состоится в эти выходные.