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Во Франции 60% новых случаев COVID-19 связаны с британским вариантом вируса

Новина українською → Франция, Четверг 04 марта 2021 21:28
Во Франции 60% новых случаев COVID-19 связаны с британским вариантом вируса Фото: Жан Кастекс (Stephane De Sakutin Pool, REUTERS)
Автор: Андрей Василюк

Более 60% всех новых заражений коронавирусом, зарегистрированных во Франции, связаны с британским вариантом COVID-19.

Об этом 4 марта еженедельной пресс-конференции по COVID-19 заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Reuters.

"Циркуляция вируса ускорилась за последние две недели, и это четко связано с британским вариантом", - сказал Кастекс.

Хотя вирус не растет в геометрической прогрессии, система здравоохранения остается под огромным давлением, подчеркнул премьер.

Напомним, во Франции правительство заявило об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.

Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.

Ранее руководитель Агентства общественного здравоохранения Жером Саломон сказал, что именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками, которые часто становятся источником заражения. Он также не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.

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