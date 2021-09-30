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Во Франции более 200 человек получили просроченную вакцину от COVID

Автор: Валерия Полищук

Во французском регионе Овернь-Рона-Альпы более 250 человек получили прививку вакциной от коронавируса, у которой истек срок годности. Французов прививали вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Как заявили в региональном управлении здравоохранения, партия препарата, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации с 7 августа по 21 сентября. Однако срок годности вакцин истек еще 5 сентября.

Среди привитых этой партией препарата были около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.

Все, кто был привит вакцинами из просроченной партии, прошли проверку здоровья. Ни у одного человека не выявили нарушений в организме. Однако медики не могут гарантировать, что просроченная вакцина сможет защитить людей от COVID.

Власти региона признали свою ошибку, а также ошибки в работе медицинских организаций. Людям предложили привиться повторно, так как предыдущая вакцинация была признана недействительной.

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ФранцияВакцина от коронавирусаВакцинация