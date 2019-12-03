Во фракции "СН" остановили разработку законопроекта об императивном мандате

Во фракции "Слуга народа" приостановили разработку законопроекта об императивном мандате, по которому депутаты должны терять мандаты. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, во фракции так и не нашли варианта законопроекта, который будет иметь поддержку депутатов.

"Непонятна судьба (законопроекта - ред.). Эта рабочая группа, которая была создана, они разработали базовые условия. Они были предложены и разосланы. Люди потом говорят: "мы не поддерживаем их". Затем началось много вопросов об исключении из фракции. Это немного напугало. Поэтому мы сейчас приостановили это. Фактически сейчас не работаем над этим вопросом. У нас есть очень большая повестка проектов до нового года", - заявил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что во фракции "Слуга народа" создали рабочую группу по наработке новой версии законопроекта. Депутаты планировали переписать законопроект учитывая опыт других стран.

Напомним, в начале сентября комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде принять законопроект №1038 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (о приведении закона "О статусе народного депутата Украины" в соответствие Конституции Украины). В проекте прописано, что народный депутат, избранный от политической партии, обязан вступить в состав депутатской фракции этой политической партии.