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Фотожурналиста Левина убили двумя выстрелами, - Офис генпрокурора

Фото: Макс Левин (facebook.com/levin.maks)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты убили украинского фотожурналиста Макса Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия. По данному факту открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, который освещал события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что спустя три недели после исчезновения Макса Левина нашли погибшим.

Он работал в редакции lb.ua, а также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press и другими мировыми агентствами.

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