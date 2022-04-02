Фотожурналиста Левина убили двумя выстрелами, - Офис генпрокурора

По данным следствия, в марте пропала связь с Левиным, который освещал события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.