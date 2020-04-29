Форвард "Ювентуса" в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Тест нападающего туринского футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибалы в четвертый раз за полтора месяца показал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает El Chiringuito.

В марте аргентинский футболист объявил, что он и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошел тест, который снова показал положительный результат.

Теперь игроку может понадобиться более интенсивное лечение. Вероятно, он сдаст кровь для анализа на наличие антител, вырабатывающихся при вирусе. Футболист продолжит оставаться дома, где находится на самоизоляции.

В мае "Ювентус" планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Итальянская Серия А была приостановлена после 26 тура из-за мировой пандемии коронавируса. На момент приостановки туринцы лидировали в турнирной таблице.

Напомним, чемпионат может быть завершен досрочно, если нынешний сезон не удастся возобновить до 14 июня.

Ранее два футболиста туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Игроки прошли двойную проверку на наличие вируса, все тесты показали отрицательный результат.