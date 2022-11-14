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Форвард "Сакраменто" пошив у дурні оборону "Голден Стейт": момент дня в НБА

Фото: Чімезі Мету декласував оборонців "Ворріорз" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Сакраменто Кінгз" Чімезі Мету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний нігерієць проявив себе в 4-й чверті двобою проти "Голден Стейт Ворріорз". Він отримав передачу перед дугою і пішов в атаку, дезорієнтував суперників удаваним пасом праворуч і ефектно вгатив м'яч згори.

Загалом Мету провів на паркеті лише трохи більше 13-ти хвилин. За цей час він встиг набрати всього 8 очок і зробив 2 підбирання. Найкращим же в складі "Сакраменто" на порозі тріпл-даблу став Сабоніс-молодший – 26 пунктів, 22 підбирання і 8 передач.

Стараннями литовця, Мету та інших "Кінгз" здобули перемогу над чинними чемпіонами НБА (122:115). Найкращим відрізком господарів майданчика стала друга чверть, у якій "Сакраменто" привіз "Ворріорз" +15.

Хто такий Чімезі Мету

Нігерійсько-американський баскетболіст, який народився у Лос-Анджелесі, а частину дитинства провів на африканському континенті.

На студентському рівні виступав у складі Університету Південної Каліфорнії. У 2018 році був задрафтований "Сан-Антоніо" під 49-м номером. До Сакраменто перебрався на старті сезону 2020/21.

У минулому сезоні Мету провів 60 матчів регулярного сезону. Середні показники – 8,9 очок, 5,6 підбирань, 1 передача, 0,9 перехоплень.

До слова, у п'ятницю збірна України переграла Нідерланди в кваліфікації до ЧС-2023.

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