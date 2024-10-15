UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Форвард "Оттави" помстився за партнера, хуліган "Флориди" вирубав двох: бійки вечора НХЛ

Фото: Зак Мак'юен провчив Таннера Жанно за невмотивовані грубощі (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Черговий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги подарував любителям сутичок на льодових аренах два цікаві епізоди в Оттаві та Бостоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У столиці Канади бійка спалахнула на початку першого періоду. Форварду "Сенаторз" Заку Мак'юену не сподобалася поведінка вінгера "Лос-Анджелеса" Таннера Жанно. Останній грубо влетів у захисника "Оттави" Артьома Зуба біля борту.

Росіянин опинився в нокдауні та не зміг продовжити матч. Однак, фактично відразу Жанно наздогнала карма. За одноклубника відповів Мак'юен, який п'ятьма ударами в голову відправив опонента на лід. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу, а переможець спарингу ще дві згори за неспортивну поведінку.

 

 

Натомість в штаті Массачусетс суперники почубилися в середині першої 20-хвилинки. Античеську акцію влаштував нападник "Флориди" Ей Джей Грір, який атакував двох виконавців першої ланки "Бостона".

Спершу канадець біля борту руками в спину штовхнув лідера атак "Брюїнз" Давіда Пастрняка. Урятувати ситуацію спробував вінгер господарів Павел Заха. Він швидко схопив суперника та спробував перевиховати, але Грір кількома ударами відправив чеха додолу. Щоправда, і сам завалився з ним на лід.

До слова, американський форвард "Оттави" Норріс очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Лос-Анджелеса".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей