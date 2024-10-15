Форвард "Оттави" помстився за партнера, хуліган "Флориди" вирубав двох: бійки вечора НХЛ

Черговий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги подарував любителям сутичок на льодових аренах два цікаві епізоди в Оттаві та Бостоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У столиці Канади бійка спалахнула на початку першого періоду. Форварду "Сенаторз" Заку Мак'юену не сподобалася поведінка вінгера "Лос-Анджелеса" Таннера Жанно. Останній грубо влетів у захисника "Оттави" Артьома Зуба біля борту.

Росіянин опинився в нокдауні та не зміг продовжити матч. Однак, фактично відразу Жанно наздогнала карма. За одноклубника відповів Мак'юен, який п'ятьма ударами в голову відправив опонента на лід. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу, а переможець спарингу ще дві згори за неспортивну поведінку.

Натомість в штаті Массачусетс суперники почубилися в середині першої 20-хвилинки. Античеську акцію влаштував нападник "Флориди" Ей Джей Грір, який атакував двох виконавців першої ланки "Бостона".

Спершу канадець біля борту руками в спину штовхнув лідера атак "Брюїнз" Давіда Пастрняка. Урятувати ситуацію спробував вінгер господарів Павел Заха. Він швидко схопив суперника та спробував перевиховати, але Грір кількома ударами відправив чеха додолу. Щоправда, і сам завалився з ним на лід.