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Форвард "Оттави" помстився за партнера, хуліган "Флориди" вирубав двох: бійки вечора НХЛ

Вівторок 15 жовтня 2024 12:50
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Форвард "Оттави" помстився за партнера, хуліган "Флориди" вирубав двох: бійки вечора НХЛ Фото: Зак Мак'юен провчив Таннера Жанно за невмотивовані грубощі (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Черговий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги подарував любителям сутичок на льодових аренах два цікаві епізоди в Оттаві та Бостоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У столиці Канади бійка спалахнула на початку першого періоду. Форварду "Сенаторз" Заку Мак'юену не сподобалася поведінка вінгера "Лос-Анджелеса" Таннера Жанно. Останній грубо влетів у захисника "Оттави" Артьома Зуба біля борту.

Росіянин опинився в нокдауні та не зміг продовжити матч. Однак, фактично відразу Жанно наздогнала карма. За одноклубника відповів Мак'юен, який п'ятьма ударами в голову відправив опонента на лід. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу, а переможець спарингу ще дві згори за неспортивну поведінку.

Натомість в штаті Массачусетс суперники почубилися в середині першої 20-хвилинки. Античеську акцію влаштував нападник "Флориди" Ей Джей Грір, який атакував двох виконавців першої ланки "Бостона".

Спершу канадець біля борту руками в спину штовхнув лідера атак "Брюїнз" Давіда Пастрняка. Урятувати ситуацію спробував вінгер господарів Павел Заха. Він швидко схопив суперника та спробував перевиховати, але Грір кількома ударами відправив чеха додолу. Щоправда, і сам завалився з ним на лід.

До слова, американський форвард "Оттави" Норріс очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Лос-Анджелеса".

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